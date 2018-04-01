Yapay Zekalar Tehdit mi Oluşturuyor?

Türkiye İş Bankası CDO'su Serdar Yılmaz, yapay zekaların tehdit oluşturup oluşturmadığı konusunda Wise TV'ye konuştu.

Yapay zekayı bir tehdit olarak algılayanlara karşılık, bunun bir tehdit olmadığını ve makineyle insanın birbiriyle etkileşim içinde çalışabileceğini belirten Yılmaz, Türkiye İş Bankası olarak yapay zekayı insanın yerine koymaktan ziyade insanın yanına koymayı tercih ettiklerini, bu şekilde verimliliği arttırarak etkileşimi üst noktalara çıkarmaya çalıştıklarını ifade etti.