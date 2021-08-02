Yangın bölgelerine gönderilecek yardımlar ücretsiz taşınacak
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Yangın bölgelerine gönderilecek yardımlar ücretsiz taşınacak

Yangın bölgelerine gönderilecek yardımlar ücretsiz taşınacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Yurtiçi Kargo, orman yangınlarından etkilenen bölgelerin acil ihtiyaçlarını ücretsiz olarak taşıyacağını açıkladı.

Yurtiçi Kargo, orman yangınlarından etkilenen bölgelerin acil ihtiyaçlarını ücretsiz olarak taşıyacağını açıkladı.

Yurtiçi Kargo, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamaya göre; yangın bölgelerinde bulunan belediyelerle yapılan görüşmeler sonucunda belirlenen acil ihtiyaç listesinde yer alan malzemeleri ücretsiz taşımak amacıyla yardım kampanyası başlattı. Şirket, yardım kampanyası kapsamında bölgelerdeki acil ihtiyaçtan dolayı ilk olarak; yanmaz eldiven, maske ve kafa lambalarının yer aldığı kitleri bölgeye ulaştırmak için de yola çıkacaklarını bildirdi.

Şirketin resmi hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yangına bir su da biz taşıyoruz. Yangın bölgelerinde bulunan belediyeler ile yaptığımız görüşme sonucunda acil ihtiyaçların listesini belirledik. İhtiyaçlar doğrultusunda bugünden itibaren yanmaz ayakkabı, yanmaz eldiven, iş ayakkabısı, kafa lambası, N95 maske, kalın çorap, el feneri gibi yardımları ücretsiz taşıyoruz. Ayrıca durumun aciliyetinden dolayı yanmaz eldiven, maske ve kafa lambalarından oluşan binlerce kiti ise şirket olarak biz satın alıyor ve yola çıkıyoruz. Siz de size yakın birimimizden afet bölgelerine yardımlarınızı gönderebilirsiniz". - İSTANBUL

Yangın bölgelerine gönderilecek yardımlar ücretsiz taşınacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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