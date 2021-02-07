Yalovaspor'da Hakan Macit dönemi
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Yalovaspor'da Hakan Macit dönemi

07.02.2021 13:25 | Son Güncelleme: 07.02.2021 13:29
Yalovaspor'da Hakan Macit dönemi

Misli.com 3'üncü Lig ekiplerinden Yalovaspor'da Teknik Direktör Murat Akan'ın istifasından sonra göreve Hakan Macit getirildi.

Misli.com 3'üncü Lig ekiplerinden Yalovaspor'da Teknik Direktör Murat Akan'ın istifasından sonra göreve Hakan Macit getirildi.

Hakan Macit, futbolculuk döneminde Pendikspor, Yalovaspor, 1461 Trabzon, Orduspor, Gaziantepspor, Hekimoğlu Trabzonspor gibi takımlarda futbol oynadı. Macit 3 yıl Trabzonspor altyapı takımlarında sonrasında 2'nci Lig ekiplerinden Pazarspor'da teknik direktörlük yaptı. Yalovaspor'dan yapılan paylaşımda, "Murat Akan hocamızın istifası sonrası kulübümüzde geçmiş yıllarda futbol oynamış Hakan Macit ile anlaşma sağlanmıştır. Murat Akan hocamıza emekleri için tekrardan teşekkür eder; Hakan Macit hocamıza kulübümüzde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Recep CAN

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