Yalova'da jeotermal sahaları ihale edilecek
Yalova'da 2 jeotermal kaynak arama sahası için ihaleye çıkılacak.
10.08.2020 08:21 | Son Güncelleme: 10.08.2020 09:37
Yalova'da 2 jeotermal kaynak arama sahası için ihaleye çıkılacak.
Yalova İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünün ihale ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki 2 jeotermal kaynak alanı açık teklif usulüyle ihale edilecek.
Büyüklükleri 2 bin 219 ile 4 bin 137 hektar arasında değişen sahaların ihalesi, 20 Ağustos Perşembe günü saat 11.10 ve 11.20'de Yalova İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacak.
Kaynak: AA