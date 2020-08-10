Yalova'da jeotermal sahaları ihale edilecek Yalova'da 2 jeotermal kaynak arama sahası için ihaleye çıkılacak.

Yalova'da 2 jeotermal kaynak arama sahası için ihaleye çıkılacak.

Yalova İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünün ihale ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki 2 jeotermal kaynak alanı açık teklif usulüyle ihale edilecek.

Büyüklükleri 2 bin 219 ile 4 bin 137 hektar arasında değişen sahaların ihalesi, 20 Ağustos Perşembe günü saat 11.10 ve 11.20'de Yalova İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacak.

Kaynak: AA