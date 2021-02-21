Yalıkavakspor-Rocasa Gran Canaria maçının ardından
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Yalıkavakspor-Rocasa Gran Canaria maçının ardından

21.02.2021 20:45 | Son Güncelleme: 21.02.2021 20:48
Yalıkavakspor-Rocasa Gran Canaria maçının ardından

EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nın çeyrek final turunda İspanya'nın Rocasa Gran Canaria takımını 28-25 yenerek yarı finale yükselen Yalıkavakspor'da büyük sevinç yaşanıyor.

EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nın çeyrek final turunda İspanya'nın Rocasa Gran Canaria takımını 28-25 yenerek yarı finale yükselen Yalıkavakspor'da büyük sevinç yaşanıyor.

Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'ndan oynanan karşılaşmayı izleyenler arasında yer alan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, gazetecilere, Yalıkavakspor'un başarıyı adım adım yakaladığını söyledi.

Aras, oyuncuları ve teknik ekibi tebrik ettiğini belirterek, "Bu çalışmaya, bu azme zaten başka bir şey düşünülemezdi. Gerçekten büyük bir başarı kazandılar. Şu anda Yalıkavakspor, Avrupa'nın 4 takımı arasına girdi. Bundan büyük gurur olur mu?" ifadelerini kullandı.

Yalıkavakspor Kulübü Başkanı Mehmet Esen de ilk kez böyle bir başarı elde ettiklerine dikkati çekerek, çok çalıştıklarını ve daha ileri gitmek için sonuna kadar mücadele edeceklerini belirtti.

Takımın başantrenörü Kıvanç Özcan ise "Avrupa'da son dörtte olmak çok güzel. Türkiye'yi temsil ediyoruz. İyi temsil ettiğimizi düşünüyorum. Oyuncularımı kutlarım." diye konuştu.

Galibiyete kurtarışları ile katkıda bulunan kaleci Sevilay İmamoğlu Öcal da, ilk defa katıldıkları Avrupa Kupası mücadelesinde yarı finale çıkma başarısı gösterdikleri için mutlu olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman URAS

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