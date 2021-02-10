Yalıkavakspor'a koronavirüs iptali
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Yalıkavakspor'a koronavirüs iptali

10.02.2021 14:01 | Son Güncelleme: 10.02.2021 14:05
Yalıkavakspor'a koronavirüs iptali

HENTBOLDA Avrupa'da EHF Kupası'nda tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselen Bodrum temsilcisi Yalıkavakspor'un Rocasa Gran Canaria'yla 14 Şubat'ta deplasmanda oynaması gereken ilk maç, rakibin 6 oyuncusunda koronavirüse rastlanınca iptal edildi.

HENTBOLDA Avrupa'da EHF Kupası'nda tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselen Bodrum temsilcisi Yalıkavakspor'un Rocasa Gran Canaria'yla 14 Şubat'ta deplasmanda oynaması gereken ilk maç, rakibin 6 oyuncusunda koronavirüse rastlanınca iptal edildi. İspanya'nın Kanarya Adaları'nda yer alan Rocasa'da maç öncesi yapılan testlerde 6 hentbolcuda virüse rastlandığı açıklandı. 

Maça 5 gün kala yaşanan bu gelişme üzerine Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) ve iki kulüp arasında yapılan görüşmelerle 14 Şubat'ta İspanya'daki ilk maçın iptal edilmesi, 21 Şubat'ta Bodrum'da tek maç üzerinden çeyrek final oynanması kararlaştırıldı. 21 Şubat'ta Bodrum'un ev sahipliğindeki maçı kazanan taraf yarı final bileti alacak. Yalıkavak, kupada daha önce İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Muratpaşa Belediyespor'u elemişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

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