Yalçın Koşukavak: Oyuncularda hafıza geliştirmeye çalışıyorum
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Yalçın Koşukavak: Oyuncularda hafıza geliştirmeye çalışıyorum

Yalçın Koşukavak: Oyuncularda hafıza geliştirmeye çalışıyorum
Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Spor

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Oyuncularda hafıza geliştirmeye çalışıyorum.

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Oyuncularda hafıza geliştirmeye çalışıyorum. Çünkü ligde farklı dizilişlerde oynayanlar var" dedi.

Yeni sezona kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanlarla devam eden Yukatel Kayserispor, üç hazırlık maçı yaptı. Takımın hazırlıklarını değerlendiren Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koukavak, "Diğer hazırlık maçlarında olduğu gibi kazandığımız Beşiktaş maçı da bizim için ölçü değil. Takımda bazı dizilişler denedik ve bu dizilişe takımın adapte olması için farklı durumlarda oynadık. Oyuncularda hafıza geliştirmeye çalışıyorum. Çünkü ligde farklı dizilişlerde oynayanlar var. O nedenle bu hazırlık döneminde ölçü olmaz. Ne Kosova takımı Ballkani beraberliği, ne de Beşiktaş maçı galibiyeti ölçü olmamalı. Çünkü ben takımda başka şeylere bakıyorum" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç

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Yalçın Koşukavak: Oyuncularda hafıza geliştirmeye çalışıyorum - Haberler Spor
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