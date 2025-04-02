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Yakın mesafeden çarpan top penaltı olur mu, Kostic'e verilen penaltı doğru mu (Hakem yorumları)

Yakın mesafeden çarpan top penaltı olur mu, Kostic'e verilen penaltı doğru mu (Hakem yorumları)
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ve Galatasaray, Ülker Stadyumu'nda karşılaşıyor. Fenerbahçe aleyhine verilen penaltı gündem oldu. Peki, Yakın mesafeden çarpan top penaltı olur mu, Kostic penaltısı doğru mu?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Ülker Stadyumu'ndaki müsabaka saat 20.45'te başladı. Hakem Cihan Aydın'ın yönettiği karşılaşmada Deniz Caner Özaral ve Volkan Ahmet Narinç yardımcı hakem olarak görev yapıyor. Mücadele ATV'den şifresiz olarak yayınlanıyor. Yakın mesafeden çarpan top penaltı olur mu, Kostic penaltısı doğru mu (Hakem yorumları)

KOSTİC PENALTISI DOĞRU MU?

Eski hakemlerden Deniz Ateş Bitnel pozisyonu yorumladı.

Bitnel "Kostic'in eline temas eden top için Penaltı doğru karar.

VAR müdahalesi doğru .

El vücuttan açık, bariyer oluşturuyor!!" dedi.

Yakın mesafeden çarpan top penaltı olur mu, Kostic'e verilen penaltı doğru mu (Hakem yorumları)

Hakem yorumları eklenecektir...

YAKIN MESAFEDEN ÇARPAN TOP PENALTI OLUR MU?

Elin vücuttan açık veya topa doğru uzatılmış olması durumunda, topun ele çarpması penaltı nedeni olabilir.

Mesaf: Topun oyuncuya yakın bir mesafeden gelmesi durumunda, oyuncunun topu kontrol etme veya eline çarpmayı engelleme olasılığı daha düşük olduğundan, bu tür durumlar genellikle penaltı olarak değerlendirilmez.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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