Yahyalıspor deplasmandan 3 puanla döndü

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Yahyalıspor, Kahramanmaraş'ta oynadığı maçta Andırın Yeşildağspor'u 2-1 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Lig 3.Bölge 3.Grup ekiplerinden Yahyalıspor ligin 7.haftasında deplasmanda oynadığı maçta Andırın Yeşildağspor'u İsmail Dayı ve Eray Ergin'in golleri ile yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Stat: Andırın İlçe Stadı

Hakemler: Birkan Altındaş xx, Emrah Yücekaya xx, Enes Daban xx

Andırın Yeşildağspor: Mustafa Yeşilyurt x, Ertuğrul Üstündağ x, (Berat Sunar x dk 73),Miraç Türksayar x, Oğuzhan Behçi x, Durdu Turhan Ciğer x, Eren Kurt x, (Resul Çiçek x dk 76), Erkan Safa Sarıbıyık x, (Mehmet Can Davarcıoğlu x dk 53), Burak Şamil Bolat x, Kemal Ayatay x, Ziya Ayvalı x

Yahyalıspor: Ömer Anıl Polat x, (Ahmet Arda Yücel x dk 23), Devlet Karataş xx, Ali Yılmaz xx, İsmail Yılmaz xx, Abdullah Enes Ozan xx, Alper Durdu x, (Latif Aydemir x dk 46), Gökhan Savranlar xx, Nufil Mustafa Ünal x, (Hasan Pamuk x dk 46), Eray Ergin xx, Beytullah Özcan xx, (Onur Atik x dk 90), Hasan Yazgan xx, (Osman Şentürk x dk 75)

Goller: Burak Şamil Bolat dk 80 (Andırın Yeşildağspor) İsmail Dayı dk 11, Eray Ergin dk. 65 (Yahyalıspor)

Sarı Kartlar: Mustafa Yeşilyurt (Andırın Yeşildağspor), Devlet Karataş, Latif Aydemir, Beytullah Özcan, İsmail Dayı, Hasan Pamuk (Yahyalıspor) - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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