Yağlı tohum üretimi için seferberlik çağrısı!
Ankara Sohbeti'nin konuğu olan Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, üretimde kendine yeten politikalarla Türkiye'nin Avrupa'nın tarımsal ihtiyaçlarını karşılayacak yıldız ülke olabileceğini söyledi.
20.04.2020 05:00 | Son Güncelleme: 20.04.2020 05:00
Ankara Sohbeti'nin konuğu olan Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, üretimde kendine yeten politikalarla Türkiye'nin Avrupa'nın tarımsal ihtiyaçlarını karşılayacak yıldız ülke olabileceğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com