Yabancı Ekonomistlerden Türkiye'ye Büyüme Övgüsü
Commerzbank Kıdemli Gelişmekte Olan Piyasalar Ekonomisti Ghose, Türkiye'nin 2017'de yüzde 5,8 büyüme kaydedebileceğini söylerken, Rabobank Gelişen Piyasalar Kur Stratejisti Matys, Türkiye'nin orta vadeli görünümünün cesaret verici olduğunu ifade etti.
Commerzbank Kıdemli Gelişmekte Olan Piyasalar Ekonomisti Ghose, Türkiye'nin 2017'de yüzde 5,8 büyüme kaydedebileceğini söylerken, Rabobank Gelişen Piyasalar Kur Stratejisti Matys, Türkiye'nin orta vadeli görünümünün cesaret verici olduğunu ifade etti.
Kaynak: Dunya.com