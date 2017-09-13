Yabancı Ekonomistlerden Türkiye'ye Büyüme Övgüsü

Commerzbank Kıdemli Gelişmekte Olan Piyasalar Ekonomisti Ghose, Türkiye'nin 2017'de yüzde 5,8 büyüme kaydedebileceğini söylerken, Rabobank Gelişen Piyasalar Kur Stratejisti Matys, Türkiye'nin orta vadeli görünümünün cesaret verici olduğunu ifade etti.