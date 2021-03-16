Xiaomi'nin Türkiye fabrikası 29 Mart'ta açılacak
Teknoloji devi Xiaomi, İstanbul Avcılar fabrikasının 29 Mart'ta açılışının gerçekleşeceğini açıkladı. Yılda 5 milyon adet akıllı telefon üretim kapasitesine sahip olacak fabrikada, 2 bin kişiye istihdam sağlanacak.
Uzakdoğulu teknoloji üreticisi Xiaomi'nin Türkiye'de yapacağı üretim için faaliyete geçecek olan fabrikasının resmi açılış tarihi açıklandı. Buna göre Xiaomi ve partneri Salcomp'un, 2.000 kişiye istihdam sağlayarak yılda 5 milyon adet akıllı telefon üretim kapasitesine sahip olacak İstanbul Avcılar fabrikasının açılışı 29 Mart 2021 tarihinde gerçekleşecek.
XIAOMI'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Xiaomi'nin Türkiye biriminden yapılan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Küresel teknoloji lideri Xiaomi ve akıllı dünyaya güç veren partneri Salcomp'un, 2.000 kişiye istihdam sağlayarak yılda 5 milyon adet akıllı telefon üretim kapasitesine sahip olacak İstanbul Avcılar fabrikasının açılışı 29 Mart 2021 tarihinde gerçekleşecektir" denildi.
AÇILIŞA ÜST DÜZEY YETKİLİLER KATILACAK
Açıklamada, 29 Mart'ta gerçekleştirilecek olan açılış törenine Xiaomi Global Başkanı Shou Zi Chew ile Salcomp Avrupa Direktörü David Chang'in de katılacağı ifade edildi.