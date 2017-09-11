Xiaomi mi Notebook Pro Tanıtıldı!

Geçtiğimiz yıl mi Notebook Air ile dizüstü bilgisayar pazarına giriş yapan Xiaomi, şimdi de Apple MacBook Pro rakibi olacak mi Notebook Pro modellerinin duyurusunu gerçekleştirdi. Hem isim hem de tasarım anlamında MacBook Pro serisi ile oldukça benzeşen mi Notebook Pro başarılı özelliklere sahip.



Xiaomi mi Notebook Pro teknik özellikleri



Oldukça ince bir çerçeveye sahip 15.6 inç ekrana sahip olan koyu gri renkteki Xiaomi mi Notebook Pro, gücünü son nesil dört çekirdekli Intel Core i7 işlemciden alıyor. 16 GB RAM ve 1 TB SSD depolamaya kadar seçeneklerin sunulduğu dizüstü, NVIDIA GeForce MX150 grafik kartı ile birlikte geliyor. Dizüstünün ağırlığıysa 1.95 kilogram.







MacBook Pro modellerindeki Touch ID konumundan farklı olarak Xiaomi, parmak izi sensörünü trackpad altına yerleştirmiş durumda. Ek olarak üçü bir arada kart okuyucu, iki adet USB-C portu, iki adet normal USB portu ve tam boy HDMI portu da üründe mevcut. Kısacası mutlaka ek aksesuar almanız gerekmiyor. Malum, MacBook Pro sadece dört adet Thunderbolt 3 USB-C portu sunuyor.







Maalesef Xiaomi mi Notebook Pro dizüstü bilgisayar sadece Çin pazarında satışa sunulacak. Başlangıç fiyatı olaraksa 980 dolardan bahsedilmekte. Xiaomi ürünün çıkış tarihi konusunda ise henüz bir bilgi paylaşmıyor.