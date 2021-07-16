Xiaomi, akıllı telefon üretiminde Apple'ı geride bırakarak 2. sıraya yükseldi
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Xiaomi, akıllı telefon üretiminde Apple'ı geride bırakarak 2. sıraya yükseldi

Anadolu Ajansı / Nuri Aydın - Haberler | Ekonomi

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, Apple'ı geride bırakarak dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi oldu.

Xiaomi'nin 2021'in ikinci çeyreğinde satışlarını yüzde 83 artırmasıyla pazar payı yüzde 17'e çıktı.

SAMSUNG İLK SIRADAKİ YERİNİ KORUDU

Akıllı telefon sektörünün lideri Samsung yüzde 19'luk pazar payıyla ilk sıradaki yerini korurken, bir sıra gerileyen Apple yüzde 14 ile 3. oldu.

SATIŞLAR PATLADI

Xiaomi, söz konusu dönemde satışlarını Latin Amerika'da yüzde 300, Afrika'da yüzde 150 ve Batı Avrupa'da yüzde 50 artırdı.

TERCİH SEBEBİ FİYATININ UYGUNLUĞU

Canalys yetkilisi Ben Stanton, Xiaomi'nin Samsung ve Apple'a göre fiyatının yaklaşık yüzde 40 ila 75 arasında uygun olduğunu ve firmanın yurt dışına açılmasının satışlarını artırdığını kaydetti.

Xiaomi, akıllı telefon üretiminde Apple'ı geride bırakarak 2. sıraya yükseldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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