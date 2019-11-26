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Xherdan Shaqiri’den Crystal Palace’a Harika Gol

2017-18 sezonunda Stoke City, Selhurst Park’ta Crystal Palace’a konuk oldu. Maçın 53. dakikasında eski İsviçreli oyuncusu Xherdan Shaqiri, orta sahadan kendi getirdiği topu sürükledikten sonra ağlarla buluşturarak harika bir gole imza attı ve takimini 1-0 öne geçirdi. Crystal Palace maçı 2-1 kazandı.

26.11.2019 18:13 | Son Güncelleme: 26.11.2019 18:13

2017-18 sezonunda , Selhurst Park'ta 'a konuk oldu. Maçın 53. dakikasında eski İsviçreli oyuncusu , orta sahadan kendi getirdiği topu sürükledikten sonra ağlarla buluşturarak harika bir gole imza attı ve takimini 1-0 öne geçirdi. Crystal Palace maçı 2-1 kazandı.

Kaynak: Dugout

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