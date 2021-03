XEM Coin nedir? XEM Coin yorum ve grafiği

NEM bugünkü fiyatı ₺3,32 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺7.624.699.435 TRY. NEM son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #23, piyasa değeri ₺29.838.969.716 TRY. Dolaşımdaki arz 8.999.999.999 XEM coin ve maksimum seviyede. 8.999.999.999 XEM coin.

NEM ile şu anda işlem yapılan en büyük borsalar Binance, Huobi Global, OKEx, CoinTiger, ve VCC Exchange. Listeleme yapan diğer borsaları kripto borsaları sayfamızda bulabilirsiniz.

NEM [XEM] COİN NEDİR?

NEM (New Economy Movement – Yeni Ekonomi Hareketi) kurumlara ve bireysel kullanıcılara çözümler sağlamak üzere blockchain ve kriptografi kullanan platformlar arası bir ekosistemdir. XEM, NEM'in NIS1 genel blockchain ağının yerel kripto para birimidir.

NIS1, Bitcoin'e (BTC) benzer şekilde çalışır: "blockchain" adı verilen halka açık defter üzerinde işlemleri gerçekleştiren ve kaydeden dağıtık düğümlerden (node) oluşan ağa sahiptir. Düğümler, işlemlere zaman ve bilgi işlem kaynaklarını sunarak katkıda bulunur ve işlem ücretleri üzerinden ödül alarak ağa destek sunmak için teşvik edilirler. Bu ödüller, blockchain ağına yeni işlem bloku eklemeyi başaran her düğüme XEM coin şeklinde ödenir.

Yine de NIS1 blockchain, kendini Bitcoin ve diğer çoğu kripto para biriminden ayıran bir dizi benzersiz özelliğe sahiptir.

NIS1'in alfa sürümü (veya o zamanlar bilindiği şekliyle NEM), 25 Haziran 2014'te kullanıma açıldı ve mainnet 31 Mart 2015'te faaliyete geçti.

NEM Kurucusu Kim?

NEM, başlangıç aşamasında, Bitcointalk.org forumundaki Jaguar0625, BloodyRookie ve gimre takma adlarıyla bilinen üç geliştirici tarafından oluşturuldu. 2014-2015'teki kuruluşundan bu yana NEM, üç programcının kişisel projesinden çıkıp birkaç platformdan oluşan büyük bir ekosisteme dönüştü.

NEM'in gelişimi ve ilerleyişi artık Singapur'da düzenlemelere uygun işleyen NEM Foundation tarafından yönetiliyor. Vakfın kurucu üyeleri Erik Van Himbergen, Jeff McDonald, Lon Wong ve Leon Yeoh olarak biliniyor.

Erik Van Himbergen, Belçikalı bir girişimci. KU Leuven Üniversitesi'nde işletme ekonomisi, EHSAL Yönetim Okulu'nda muhasebe ve kurumsal finans, Antwerp Üniversitesi'nde ise yazılım mühendisliği okudu. NEM Foundation'ı kuran ancak Nisan 2020'de projeden ayrılan Van Himbergen ise, Manitpro BV danışmanlık ve bilgi teknolojileri hizmetleri firmasını kurdu.

Jeff McDonald, sırasıyla Oklahoma Eyalet Üniversitesi ve Kansas Üniversitesi'nde psikoloji ve teoloji alanında lisans yaptı. McDonald, projenin başlamasından önce çekirdek ekibinin bir parçası olarak NEM üzerinde çalıştı. NEM'e katılmadan önce Güney Kore'deki Keimyung Üniversitesi'nde yardımcı doçent olarak görev yaptı.

Avustralyalı girişimci olan Lon Wong ise, eğitimini New South Wales Üniversitesi'nde elektrik mühendisliği alanında aldı. Nisan 2018'de NEM Foundation oluşumundan ayrıldıktan sonra Wong, kendisinin kurduğu iki şirketi yönetmeye başladı: Biri blockchain platform hizmeti Dragonfly Fintech, diğeri ise blockchain altyapı geliştirme platformu ProximaX.

NEM Neden Farklı?

XEM, kendine has özellikleri bulunan merkeziyetsiz açık kaynaklı bir kripto para birimi.

Kendini farklı kılan özelliklerden en önemlisi, NIS1 blockchain ağının güvence altına alınma şeklinde yatıyor. NIS1, ağdaki işlemlerin zamanında işlenmesi ve etik kuralara uygun biçimde kaydedilmesini sağlamak amacıyla, çok daha yaygın olan iş ispatı ve hisse ispatı yerine önem kanıtı (Proof of Importance, PoI) ismi verilen konsensüs algoritmasını kullanıyor.

Önem kanıtı, herkesin NIS1 ağında bir düğüm (node) çalıştırmasına ve "temsilci toplama" adı verilen sistem aracılığıyla işlemleri kolaylaştırmasına olanak tanıyor. Sistem, NEM ekonomisindeki "önem puanını" yaklaşık olarak tahmin etmek için her düğümün halihazırda tutulan coin miktarını, ağda ne sıklıkla işlem yaptığını ve kiminle işlem yaptığını hesaplıyor. Elde ettikleri puana göre düğümler, tamamlanmasına yardımcı oldukları işlemlerin ücretlerinden pay alıyorlar.

NEM ekibinin iddiasına göre önem ispatı algoritması, ağı en çok kullananları tanımlayıp ödüllendirilmesini sağlıyor.

Benzersiz PoI algoritmasına ek olarak NIS1; çoklu imzalı hesap sözleşmeleri, şifreli mesajlaşma, Eigentrust++ itibar sistemi ve blockchain üzerindeki dosyaların orijinalliğini tasdik ve kontrol etmek için Apostille hizmeti gibi ek özellikleri de destekliyor.

NIS1 için diğer önemli piyasayı ise kurumsal düzeydeki çözümler oluşturuyor. Amaca yönelik API sistemi aracılığıyla NEM, geliştiricilerin blockchain altyapısına üçüncü parti uygulamaları entegre etmelerine olanak tanıyor.

Piyasada Kaç NEM [XEM] Coin Var?

Toplam XEM arzı 8.999.999.999 adet olarak belirlenmiş. Bunların tümü ağın kullanıma açılması esnasında oluşturuldu. Yani yeni XEM çıkarılamıyor. Ağ düğümleri, her yeni blokta yer alan işlem ücretlerinden pay alarak ağa katkıda bulunma konusunda teşvik ediliyor.

NEM Ağı Güvenli mi?

Ağını güvence altına almak için NEM, Ed25519 genel anahtar imza sistemini ve SHA3 hash algoritmasını kullanıyor.