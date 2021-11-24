Xavi istemedi, Fener'e geliyor! Umtiti'nin çubuklu formayı giymesinin yolu Szalai'dan geçiyor
Barcelona'da teknik direktörlük görevine Xavi'nin getirilmesinin ardından gözden çıkarılan savunmacı Umtiti, Fenerbahçe'nin gündeminde. Sarı-lacivertliler, Atilla Szalai'ın Chelsea'ye satılması durumunda Fransız savunmacının yıllık ücretini karşılayabilecek duruma gelecek ve imzayı attırmak için girişimlere başlayacak.
Fenerbahçe ara transfer döneminde sürpriz hamlelerle kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Son olarak İspanyol medyası sarı-lacivertlilerin, Szalai'ı satarak yerini Barcelona'nın savunmacısı Umtiti'yle dolduracağını iddia etti.
Akşam'ın haberine göre; Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile 0-0 berabere kalan Katalan ekibi gruptan çıkma şansını sürdürdü. Devre arasında önemli takiveyeler ve ayrılıkların yaşanması bekleniyor. İspanyol basını, Barcelona'da gözden düşen ve Xavi'nin istemediği Samuel Umtiti'yi Fenerbahçe'ye yazdı. 28 yaşındaki futbolcu, yaşadığı sakatlık sorunları sonrasında gözden düşmüştü. Katalan ekibi, Xavi'nin istemediği futbolcunun mukavelesini feshetmeye hazırlanıyor.
Kanarya'nın, Szalai'ı Chelsea'ye satması halinde Umtiti'nin istediği yıllık ücreti verebileceği kaydedildi. Szalai için istenen bonservis bedeli ise en az 20 milyon euro.
Samuel Umtiti, Fransa Milli Takımı'nda yakınsamana kadar savunmanın değişilmez isimlerinden biriydi. Horozlar'ın mutlu sona ulaştığı 2018 Dünya Kupası'nda Varane ile birlikte defansın merkezinde görev yaptı. Umtiti, Fransa'nın dev turnuvada oynadığı 8 mücadelenin 7'sinde 90 dakika sahada kaldı. Yıldız futbolcu, yarı finalde Belçika karşısında tek golü kaydederek takımını finale taşıyan isim olmayı başardı.
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