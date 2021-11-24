Xavi istemedi, Fener'e geliyor! Umtiti'nin çubuklu formayı giymesinin yolu Szalai'dan geçiyor

Fenerbahçe ara transfer döneminde sürpriz hamlelerle kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Son olarak İspanyol medyası sarı-lacivertlilerin, Szalai'ı satarak yerini Barcelona'nın savunmacısı Umtiti'yle dolduracağını iddia etti.

UMTITI'NİN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK

Akşam'ın haberine göre; Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile 0-0 berabere kalan Katalan ekibi gruptan çıkma şansını sürdürdü. Devre arasında önemli takiveyeler ve ayrılıkların yaşanması bekleniyor. İspanyol basını, Barcelona'da gözden düşen ve Xavi'nin istemediği Samuel Umtiti'yi Fenerbahçe'ye yazdı. 28 yaşındaki futbolcu, yaşadığı sakatlık sorunları sonrasında gözden düşmüştü. Katalan ekibi, Xavi'nin istemediği futbolcunun mukavelesini feshetmeye hazırlanıyor.

SZALAI İÇİN İSENEN BONSERVİS BEDELİ 20 MİLYON EURO

Kanarya'nın, Szalai'ı Chelsea'ye satması halinde Umtiti'nin istediği yıllık ücreti verebileceği kaydedildi. Szalai için istenen bonservis bedeli ise en az 20 milyon euro.

FRANSA'YLA DÜNYA KUPASI'NI KAZANDI

Samuel Umtiti, Fransa Milli Takımı'nda yakınsamana kadar savunmanın değişilmez isimlerinden biriydi. Horozlar'ın mutlu sona ulaştığı 2018 Dünya Kupası'nda Varane ile birlikte defansın merkezinde görev yaptı. Umtiti, Fransa'nın dev turnuvada oynadığı 8 mücadelenin 7'sinde 90 dakika sahada kaldı. Yıldız futbolcu, yarı finalde Belçika karşısında tek golü kaydederek takımını finale taşıyan isim olmayı başardı.

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