Xavi gelince işler değişti! Dani Alves'in Barcelona'ya dönme talebi kabul edildi
Barcelona'da teknik direktörlük koltuğuna oturan Xavi, ilk transferini yapıyor. İspanyol hoca, Katalan devinde yıllarca beraber forma giydiği Dani Alves'in takıma geri dönme isteğine olumlu yanıt verdi. 38 yaşındaki futbolcunun ara transfer döneminde resmi imzayı atması bekleniyor.
Barcelona'da kötü gidişin ardından Ronald Koeman'la yolları ayırdı ve takımın başına efsane futbolcusu Xavi Hernandez'i getirdi. İspanyol hoca yönetiminde eski günlerine dönmenin planlarını yapan Katalan devi, bir diğer efsane futbolcusu Dani Alves'i de yeniden kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
TRANSFERİN OCAK AYINDAN ÖNCE BİTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR
Barcelona yönetimi Daniel Alves'in ilerleyen yaşı nedeniyle transferi konusunda ikiye bölündü. Ancak NTV Spor'un Sport'tan aktardığı habere göre teknik direktör Xavi, Daniel Alves için onay verdi. Sao Paulo'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Daniel Alves'in önümüzdeki süreçte Barcelona'ya geri dönmesi bekleniyor. Barcelona'nın bu transferi Ocak ayından önce bitirmeyi hedeflediği konuşuluyor.
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