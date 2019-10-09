World Winners Cup için Alanya'da kuralar çekildi

09.10.2019 08:50

Dünyada ilk kez Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenecek olan ve 6 kıtadan 25'in üzerinde kadın ile erkek plaj futbol takımının katılacağı Dünya Şampiyon Kulüpler Kupası (World Winners Cup) için kura çekimi yapıldı.



Alanya'nın dünyaca ünlü Kleopatra Plajı'nda 21-27 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan World Dünya Şampiyon Kulüpler Kupası'na katılım sağlayacak takımlar arasındaki karşılaşmaları belirleyecek kura çekimi Alanya Kültür Merkezi'nde yapıldı. Rusya, Ukrayna, Danimarka, Belçika, Polonya, İtalya, İspanya, Çin, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, Irak, İran, Bahreyn, Fas, Çekya, Lübnan, Tayland, Yunanistan, Macaristan gibi ülkelerin takımlarının karşılaşacağı turnuvanın eşleşmeleri Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı Kuddusi Müftüoğlu'nun çektiği kurayla belirlendi.



"Kazanan yine ülkemiz ve bölgemiz olacak"



Burada bir konuşma yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya'nın dünyanın en mutlu, huzurlu ve güvenli şehirlerinden bir tanesi olduğunu söyledi. Yücel, "Alanya'nın güzelliklerini gelecek nesillere taşımak için var gücümüzle mücadele ediyoruz. Yerel yönetim olarak şehrimizde 70'e yakın organizasyon düzenliyoruz. Bunun 15'i ise uluslararası niteliğini taşıyor. Dünyada ve şehrimizde ilk kez düzenlenecek olan World Winners Cup ile yine güzel bir organizasyona ev sahipliği yapacağız. Altı kıtadan 25'in üzerinde takım dünyanın en güzel plajlarından biri olan Kleopatra Plaj'ında bir hafta boyunca mücadele edecek. Bu mücadele de tabi ki kazanan yine ülkemiz ve bölgemiz olacak. Böylelikle şehrimizin tanımını yapmış olacağız" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA