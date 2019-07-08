Wimbledon günlüğü #6

Sezonun üçüncü Grand Slam'i Wimbledon'da altıncı günü geride bıraktık.



Kadınlarda dünya 1 numarası Ashleigh Barty, Harriet Dart'ı 6-1'lik iki set sonucu rahat yenerek tur atlayan taraf oldu. Barty'nin sıradaki rakibi Alison Riske.



Yedi kez Wimbledon şampiyonu Serena Williams, iyi bir çim oyuncusu olan Julia Goerges'i 6-3 ve 6-4'lük set skorlarıyla mağlup etmeyi başardı. Kariyerinde on beşinci kez Wimbledon'da ikinci haftaya kalan Serena, Carla Suarez Navarro ile karşılaşacak.



Kadınlar ana tabloda yoluna devam eden eski şampiyonlardan birisi de Petra Kvitova. Magda Linette'i 6-3 ve 6-2 ile geçen Kvitova, eski Wimbledon yarı finalistlerinden İngiliz Johanna Konta ile oynayacak.



Erkekler tarafında ise çekişmeli geçebileceği düşünülen maçta Rafael Nadal, Jo-Wilfried Tsonga'yı 6-2, 6-3 ve 6-2'lik setlerle rahat bir şekilde turnuva dışına itti. İspanyol raket, bir sonraki maçında kariyerinde ilk defa Wimbledon dördüncü turuna yükselen Joao Sousa ile kozlarını paylaşacak.



2 numaralı seribaşı Roger Federer'e direnemeyen Avustralya Açık yarı finalisti Lucas Pouille, 7-5, 6-2 ve 7-6(4)'lük set skorları sonucu turnuvaya havlu attı. Grand Slam'lerdeki 350. galibiyetini elde eden Federer, bu alanda kendisine ait olan rekoru geliştirdi. Ekselanslarının çeyrek finale çıkması için önündeki engel, bir Grand Slam'de ilk defa dördüncü tur oynayacak olan 17 numaralı seribaşı Matteo Berrettini.



Geçen senenin çeyrek finalisti Kei Nishikori de adını dördüncü tura yazdıran bir başka önemli isim. Dünya 71 numarası Steve Johnson'ı üç sette yenmeyi başaran Nishikori'nin sıradaki rakibi Mikhail Kukushkin.



Erkeklerde Joao Sousa, Matteo Berrettini, Mikhail Kukushkin, Sam Querrey ve Tennys Sandgren; kadınlarda ise Carla Suarez Navarro, Elise Mertens, Alison Riske, Barbora Strycova ve Johanna Konta günü kayıpsız atlayan diğer isimler.



Sezonun üçüncü Grand Slam'i Wimbledon, dördüncü tur maçları ile pazartesi günü devam edecek.







