Wimbledon günlüğü #5

Sezonun üçüncü Grand Slam’i Wimbledon’da beşinci günü geride bıraktık.



Kadınlarda günün kâğıt üstünde en iyi karşılaşmasında Simona Halep, Victoria Azarenka’yı beklenenden daha rahat bir şekilde iki sette turnuva dışına itti. İkinci turdaki performansından çok uzak bir maç oynayan Azarenka, Halep’e Grand Slam'lerde üçüncü kez mağlup oldu.



Cori Gauff'un peri masalı sürüyor. 15 yaşındaki tenisçi, Polona Hercog’u harika bir geri dönüşe imza atarak 3-6, 7-6(7) ve 7-5’lik setlerle yenmeyi başardı. Wimbledon’da son 16’ya kalan en genç beşinci oyuncu olan Gauff, çeyrek finale yükselmek için Halep ile karşılaşacak.



Turnuvanın büyük favorilerinden Karolina Pliskova, Su-Wei Hsieh karşısında 6-3, 2-6 ve 6-4’lük setlerle galip gelirken, 8 numaralı seribaşı Elina Svitolina da Maria Sakkari’ye 6-3, 6-7(1) ve 6-2 ile üstünlük kurdu.



Erkekler tarafında ise geçen senenin finalisti Kevin Anderson, Guido Pella’ya üç set sonunda mağlup oldu. 26 numaralı seribaşı Pella, dördüncü tura yükselerek kariyerinin en iyi Grand Slam sonucunu elde etti.



Dünya 1 numarası Novak Djokovic, Roland Garros ilk turunda rahat yendiği rakibi Hubert Hurkacz karşısında bu sefer epey zorlandı. Üç saat süren mücadelede Nole, 7-5, 6-7(5), 6-1 ve 6-4’lük set skorlarıyla tur atlayan taraf oldu.



2019 Halle finalisti olarak Londra’ya gelen David Goffin, 11 numaralı seribaşı Daniil Medvedev ile beş setlik maraton bir maç oynadı. Çimdeki iyi performansını sürdüren Goffin, üç yıl aradan sonra Wimbledon’da yeniden son 16’ya kalmayı başardı.



Erkeklerde Milos Raonic, Benoit Paire, Ugo Humbert, Fernando Verdasco; kadınlarda ise Karolina Muchova, Dayana Yastremska ve Petra Martic günü kayıpsız atlatan diğer önemli isimler.













Yeni günün “yıldızlı” maçları





Wimbledon’ın altıncı gününde Merkez Kort’un açılışını Ash Barty yapıyor. Dünya 1 numarasının rakibi Harriet Dart. Ardından Rafael Nadal, kendisi için önemli bir test olabilecek Jo-Wilfried Tsonga ile karşılaşacak. Merkez Kort'taki son maç ise erkeklerde 2 numaralı seribaşı Roger Federer ve Lucas Pouille arasında oynanacak.





Serena Williams ve Sloane Stephens da üçüncü tur maçlarını bugün oynuyor. İki ABD’liyi sırasıyla 1 Numaralı Kort’tan takip edeceğiz.



Turnuvanın altıncı gününde ayrıca Petra Kvitova, Kiki Bertens, Kei Nishikori ve Belinda Bencic gibi isimler kortta olacak.