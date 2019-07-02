Wimbledon'da Venus Williams'ı mağlup eden Cori Gauff kimdir?

Wimbledon'da 5 şampiyonluğu bulunan 39 yaşındaki Venus Williams, 15 yaşındaki Cori Gauff ile karşılaştı. Wimbledon elemelerini geçerek ana tabloya kalan en genç tenisçi olan Gauff, 6-4'lük setlerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Cori Gauff kimdir, kaç yaşında, nereli?

CORİ GAUFF KİMDİR?

Cori "Coco" Gauff, 13 Mart 2004 ABD'de dünyaya geldi. Gauff, 1996 ABD Açık'ta bunu başaran Anna Kournikova'dan beri grand slam turnuvasında maç kazanan en genç kadın tenisçi oldu.

Genç yetenek, yedi yaşında tenis oynamaya başladı. Atlanta'da büyüdü ama tenis oynamak için daha iyi fırsatlara sahip olmak için Florida'ya taşındı. İki küçük erkek kardeşi olan tenisçinin koçluğunu babası yapıyor. Gauff, Florida'da Gerard Loglo Akademisi'nde eğitim aldı. 11 yaşındayken, Serena Williams'ın antrenörü Patrick Mouratoglouile Fransa'da Nice'de çalıştı. Ekim 2018'de New Balance ile ilk çok yıllı sponsorluk sözleşmesini imzaladı. Mart 2019'da, Roger Federer'in sponsoru olan İtalyan gıda şirketi Barilla ile çok yıllı bir sponsorluk anlaşması yaptı.

İLK JUNİOR GRAND SLAM UNVANINI KAZANDI

Gauff, Mayıs 2018'de ITF'nin Osprey'deki 25K etkinliğine katılım göstererek ilk profesyonel maçını kazandı. 14 yaşında, Fransız Açık'ta ilk Junior Grand Slam Unvanını kazandı.Eylül 2018'de, Caty McNally ile birlikte ABD Açık'ta Girls' Doubles'ı kazandı. Orange Bowl Uluslararası Tenis Şampiyonası bölümünü 18 yaş ve altındaki kızlar kategorisini kazandı. Miami Open'da, ilk WTA karşılaşmasını Caty McNally'ye karşı galibiyet elde etti. İkinci turda Daria Kasatkina'ya yenildi. ABD Açık'taki kızlar tek etkinliğinde, gelmiş geçmiş en genç finalist oldu. 2018'de ikinci en genç Junior Roland Garros'u (Fransız Açık) kazandı. Ayrıca, Grand Slam ana çekilişine hak kazanan en genç kadın.