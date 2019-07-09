Wimbledon'da Serena Williams'a çimlere zarar verdiği için ceza



Wimbledon'da 8'inci şampiyonluğu kovalayan 37 yaşındaki ABD'li tenisçi Serena Williams, antrenmanda raketiyle çim korta zarar verdiği gerekçesiyle 8 bin sterlin para cezası aldı.

Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından olan sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da 7 şampiyonluğu bulunan Serena Williams'a, turnuva öncesi antrenman yaparken raketiyle çim korta zarar verdiği gerekçesiyle 8 bin sterlin para cezası verildi. Olayın geçen pazar günü yaşandığını ifade eden yetkililer, cezanın kesinleşmesinin zaman aldığını, yasal olarak ceza miktarının dün gece belirlendiğini ifade etti.

11 numaralı seribaşı Serena Williams, turnuvanın dördüncü turunda karşılaştığı İspanyol Carla Suarez Navarro'yu 2-0 yenerek çeyrek finale çıkmıştı.

Kaynak: DHA

- Londra