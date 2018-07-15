Wimbledon'da Şampiyon Novak Djokovic Oldu

Wimbledon'da tek erkekler finalinde Novak Djokovic, Kevin Anderson'ı 6-2, 6-2 ve 7-6'lık setlerle 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Wimbledon'da Şampiyon Novak Djokovic Oldu

Wimbledon tek erkekler finalinde Novak Djokovic, Kevin Anderson'u 6-2, 6-2 ve 7-6'lık setlerle 3-0 mağlup etti ve şampiyonluğa ulaştı. Novak Djokovic, 2016 Amerika Açık'tan sonra ilk kez bir Grand Slam'de şampiyonluğa ulaşırken, Wimbledon şampiyonluğunun ardından ATP'de yeniden ilk 10'a girmeyi başardı.

TÜRK TENİSİ AÇISINDAN BİR İLK

Öte yandan gençler çift erkeklerde mücadele eden Türk tenisçi Yankı Erel ile Finlandiyalı partneri Otto Virtanen, Nicolas Mejia ile Ondrej Styler ikilisini 2-0 yenerek şampiyon oldu.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.