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Wilfried Zaha'nın Liverpool'a Attığı Gol

Premier Lig'de 13. hafta karşılaşmalarında Crystal Palace'a konuk olan Liverpool, rakibini 2-1'lik skorla devirdi. Crystal Palace, 82. dakikada Wilfried Zaha'nın golüyle eşitliği yakalasa da ev sahibi ekibin gol sevinci fazla uzun sürmedi.

27.11.2019 14:13 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:13

Premier Lig'de 13. hafta karşılaşmalarında 'a konuk olan , rakibini 2-1'lik skorla devirdi. Crystal Palace, 82. dakikada 'nın golüyle eşitliği yakalasa da ev sahibi ekibin gol sevinci fazla uzun sürmedi.

Kaynak: Dugout

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