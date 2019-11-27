Wilfried Zaha'nın Liverpool'a Attığı Gol
Premier Lig'de 13. hafta karşılaşmalarında Crystal Palace'a konuk olan Liverpool, rakibini 2-1'lik skorla devirdi. Crystal Palace, 82. dakikada Wilfried Zaha'nın golüyle eşitliği yakalasa da ev sahibi ekibin gol sevinci fazla uzun sürmedi.
27.11.2019 14:13 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:13
Premier Lig'de 13. hafta karşılaşmalarında Crystal Palace'a konuk olan Liverpool, rakibini 2-1'lik skorla devirdi. Crystal Palace, 82. dakikada Wilfried Zaha'nın golüyle eşitliği yakalasa da ev sahibi ekibin gol sevinci fazla uzun sürmedi.
Kaynak: Dugout
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