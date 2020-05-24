Wi-Fi'ın Daha Verimli Çalışması İçin Neler Yapılmalıdır? IRISS Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Cem Çağatay Karaali, günümüzün vazgeçilmez teknolojisi Wi-Fi'ın daha verimli çalışması için neler yapabileceğimizi anlattı.

IRISS Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Cem Çağatay Karaali, günümüzün vazgeçilmez teknolojisi Wi-Fi'ın daha verimli çalışması için neler yapabileceğimizi anlattı.

Hem evimizde, hem iş yerimizde, hem dışarıdaki sosyal alanlarda sıklıkla kullandığımız Wi-Fi deneyimimizde maalesef kimi zaman problemler yaşarız. Kullanıcıların Wi-Fi deneyiminde, özellikle hızda yavaşlık, bağlantıda kopmalar gibi sorunlarla karşılaştığını belirten Karaali, Wi-Fi kullanılan tüm bu ortamlar için profesyonel Wi-Fi planlama hizmeti verdiklerini söylüyor.

Karaali, kablosuz internet kullanılan tüm bu toplumsal alanlarda kaç adet Wi-Fi cihazına ihtiyaç olduğuna veya bu cihazların nerelere kurulması gerektiğinin tespitine kadar birçok detaylı araştırma sağlayabildiklerine dikkat çekiyor. Karaali bu planlamanın, kurumlara hem maliyet avantajı sağlarken hem de en az sorunla karşılaşılmasını sağladığını özellikle vurguluyor.