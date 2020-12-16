West Ham - Crystal Palace İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
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West Ham - Crystal Palace İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

16.12.2020 10:47 | Son Güncelleme: 16.12.2020 10:52
West Ham - Crystal Palace İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın heyecanla beklenen maçları bugün oynanıyor. Peki West Ham - Crystal Palace maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

Premier Lig'de bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de West Ham - Crystal Palace maçıdır. Peki West Ham - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

WEST HAM - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

West Ham - Crystal Palace maçı 16 Aralık Çarşamba günü, bu akşam saat 23:00 'da başlayacaktır.

WEST HAM - CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

West Ham - Crystal Palace maçının Türkiye televizyonlarında canlı yayını bulunmamaktadır.

WEST HAM - CRYSTAL PALACE MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Londra Olimpiyat Stadyumu, Londra'da oynanacak.

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