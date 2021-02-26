West Bromwich Albion, Mbaye Diagne için Galatasaray'a 6,5 milyon euro teklif edecek
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West Bromwich Albion, Mbaye Diagne için Galatasaray'a 6,5 milyon euro teklif edecek

26.02.2021 11:12 | Son Güncelleme: 26.02.2021 11:27

Ara transfer döneminde Galatasaray'dan Mbaye Diagne'yi kiralayan West Bromwich Albion, golcü oyuncunun bonservisini almak istiyor. Premier Lig ekibi, Senegalli forvet için sarı-kırmızılılara 6,5 milyon euro teklif edecek.

West Bromwich'te Manchester United'a karşı kulüp tarihinin en erken golünü atma başarısını gösteren Senegalli forvet, bu maçın ardından ortaya koyduğu performansla da büyük takdir topluyor. Transferinde başrol oynayan hocası Sam Allardyce'ın ardından kulüp yönetimini de etkileyen Diagne'nin, takım Premier Lig'den düşse bile bonservisinin alınmasına karar verildi.

"ONUN ÜZERİNE OYUN KURABİLİRİZ"

Diagne için West Bromwich cephesinde, "Çok güçlü bir santrfor. Onun üzerine oyun kurabiliriz. Takımın yeni lideri olur" yorumları yapılıyor.

West Bromwich Albion, Mbaye Diagne için Galatasaray'a 6,5 milyon euro teklif edecek

GALATASARAY'A RESMİ TEKLİF SUNULACAK

West Bromwich Albion, 29 yaşındaki futbolcuyu 1.5 milyon euroya kiralamıştı. Anlaşma sağlanırken sözleşmeden son anda çıkarılan zorunlu satın alma maddesinde belirtilen 6.5 milyon euro ise Galatasaray'a yeni resmi teklif olarak sunulacak. Mutabakat tamamlanırsa, Galatasaray bu transferden 8 milyon euro elde etmiş olacak. Diagne'nin de İngiltere'de mutlu olduğu, ancak takımın ligden düşmesi halinde West Bromwich'te devam etme ihtimalini tekrar gözden geçirmeyi düşündüğü öğrenildi.

(FANATİK)

West Bromwich Albion, Mbaye Diagne için Galatasaray'a 6,5 milyon euro teklif edecek
Haber Yorumları (3)
GUMUCA 07: Sat sat sat sat. hiç bekleme itele gitsin. yarı fiyatına ama olsun. zararın neresinden dönsen kardır. Tek sıkıntı West Bromvich 2. lige düşerse Diagne oynamak istemez o kulüpte
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MERT ÖREN: İyi para vermişler . Hemen satılsın.
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İBRAHİM ÇITAK: verın gıtsın hemen muhammmed mustafayı alın 2. 500 eoro da kasada kalsın dıagne ye 10 basar muhammed
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500
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 11:52:39. #1.14#
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