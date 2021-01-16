West Bromwich Albion, deplasmanda Wolverhampton'ı 3-2 yendi

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında West Bromwich Albion konuk olduğu Wolverhampton'ı öne geçip geriye düştüğü karşılaşmada 3-2 mağlup etti ve 7 maç sonra galip geldi.

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında West Bromwich Albion, Wolverhampton'a konuk oldu. Gol düellosu şeklinde geçen mücadelede gülen taraf West Bromwich oldu.

Konuk ekibin golleri ikisi de penaltı olmak üzere 8. ve 56. dakikada Matheus Pereira ile 52. dakikada Semi Ajayi'den geldi. Wolverhampton'ın gollerini ise 38. dakikada Fabio Silva ile 43. dakikada Willy Boly kaydetti.

Bu sonuçla 7 maçlık galibiyet hasreti sona eren West Bromwich Albion, puanını 11 yaptı. Wolverhampton ise haftayı 22 puanla tamamladı.