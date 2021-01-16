West Bromwich Albion, deplasmanda Wolverhampton'ı 3-2 yendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

West Bromwich Albion, deplasmanda Wolverhampton'ı 3-2 yendi

16.01.2021 17:26 | Son Güncelleme: 16.01.2021 17:32
West Bromwich Albion, deplasmanda Wolverhampton'ı 3-2 yendi

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında West Bromwich Albion konuk olduğu Wolverhampton'ı öne geçip geriye düştüğü karşılaşmada 3-2 mağlup etti ve 7 maç sonra galip geldi.

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında West Bromwich Albion, Wolverhampton'a konuk oldu. Gol düellosu şeklinde geçen mücadelede gülen taraf West Bromwich oldu.

Konuk ekibin golleri ikisi de penaltı olmak üzere 8. ve 56. dakikada Matheus Pereira ile 52. dakikada Semi Ajayi'den geldi. Wolverhampton'ın gollerini ise 38. dakikada Fabio Silva ile 43. dakikada Willy Boly kaydetti.

Bu sonuçla 7 maçlık galibiyet hasreti sona eren West Bromwich Albion, puanını 11 yaptı. Wolverhampton ise haftayı 22 puanla tamamladı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kanye West Sezen Aksu Demet Akalın Kim Kardashian
Spor Ersun Yanal Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Ankara Instagram Selçuk Özdağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: West Bromwich Albion, deplasmanda Wolverhampton'ı 3-2 yendi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.1.2021 17:32:36. #1.15#
title