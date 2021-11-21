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Wesley Sneijder Galatasaray- Fenerbahçe derbisi için skor tahmininde bulundu

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Wesley Sneijder Galatasaray- Fenerbahçe derbisi için skor tahmininde bulundu

Süper Lig'de 13. hafta maçında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yle karşılaşıyor. Kıran kırana mücadelede ilk yarı sona erdi. Futbolseverlerin sık sık heyecanlandığı karşılaşma için skor tahminleri gelmeye başladı. Cimbom'un eski yıldızı Wesley Sneijder 'de derbi için tahminini paylaştı.

Galatasaray, Fenerbahçe karşısında 16. dakikada Kerem'in plasesiyle öne geçti. Fenerbahçe topa hükmediyor ancak Aslan kontra ataklarla tehlikeler yaratıyor. 31'inci dakikada Mesut Özil, İrfan Can'ın nefis pasında sağ ayağıyla yaptığı düzgün vuruşla Muslera'yı avladı. Maçta İlk yarı 1-1 sonuçlandı. Peki dev karşılaşma kaç kaç biter?

Cimbom'un eski yıldızı Wesley Sneijder, Galatasaray- Fenerbahçe derbisi için Galatasaray'ın 1-0 kazanacağını söyledi.

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