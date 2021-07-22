Wesley Sneijder'den PSV'ye 5-1 mağlup olan Galatasaray için olay yorum: Şok oldum, bu oyun böyle bir kulübe yakışmıyor
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında Hollanda ekibi PSV Eindhoven'a 5-1 mağlup oldu. Maç sonrasında mücadeleyi bir Hollanda kanalında değerlendiren Galatasaray'ın eski oyuncularından Wesley Sneijder, "Şok oldum. Bu oyun Galatasaray gibi bir kulübe yakışmıyor. Oyuncular daha çok sorumluluk almalıydı çünkü bu futbol hiç yeterli değil" ifadelerini kullandı.
PSV Eindhoven'ın Galatasaray'ı 5-1 yendiği mücadeleyi Hollanda'da RTL 7 kanalında yorumlayan Wesley Sneijder, eski takımının görüntüsünün kendisini şoke ettiğini söyledi.
"OYUNCULAR DAHA ÇOK SORUMLULUK ALMALIYDI"
Sahada Galatasaray'a yakışmayan bir oyun olduğunu belirten Hollandalı efsane, "Şok oldum. Bu oyun Galatasaray gibi bir kulübe yakışmıyor. Oyuncular daha çok sorumluluk almalıydı çünkü bu futbol hiç yeterli değil." ifadelerini kullandı.
"BİR GÜN GALATASARAY'A DÖNECEĞİM"
Sneijder maç öncesinde de "Bir gün Galatasaray'a geri döneceğim" sözleriyle sevgisini göstermişti.