Wesley Sneijder'den PSV'ye 5-1 mağlup olan Galatasaray için olay yorum: Şok oldum, bu oyun böyle bir kulübe yakışmıyor

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında Hollanda ekibi PSV Eindhoven'a 5-1 mağlup oldu. Maç sonrasında mücadeleyi bir Hollanda kanalında değerlendiren Galatasaray'ın eski oyuncularından Wesley Sneijder, "Şok oldum. Bu oyun Galatasaray gibi bir kulübe yakışmıyor. Oyuncular daha çok sorumluluk almalıydı çünkü bu futbol hiç yeterli değil" ifadelerini kullandı.