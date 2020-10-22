Bir futbolcusunda koronavirüs çıkan Werder Bremen, tüm takımı karantinaya aldı
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Bir futbolcusunda koronavirüs çıkan Werder Bremen, tüm takımı karantinaya aldı

22.10.2020 12:54 | Son Güncelleme: 22.10.2020 13:37

Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'de bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Yerel yetkililer, takımdan bir futbolcunun daha karantinaya girmesini önermesinin ardından kulüp yönetimi, önlem amaçlı tüm takımı karantinaya aldı.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen, takım halinde karantinaya alındı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, dün bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıkması neticesinde tüm takımın karantinaya girdiği duyuruldu.

Testi pozitif çıkan futbolcunun ismini açıklamayan Werder Bremen kulübü, futbolcuda enfeksiyonla alakalı bir belirtinin olmadığını açıkladı.

İKİNCİ BİR TESTE KADAR TÜM TAKIM KARANTİNADA

Öte yandan yerel yetkililer takımda bir futbolcunun daha tedbir amaçlı olarak karantinaya girmesini önerdi. Bunun üzerine Alman ekibi önlem olarak takımın tamamının yarın yapılacak ikinci bir teste kadar karantinaya girdiği belirtti.

Werder Bremen'in pazar günü kendi sahasında oynayacağı Hoffenheim maçı öncesi antrenmanları iptal edildi. Hoffenheim maçının oynanacağı bildirildi.

Bir futbolcusunda koronavirüs çıkan Werder Bremen, tüm takımı karantinaya aldı
Bir futbolcusunda koronavirüs çıkan Werder Bremen, tüm takımı karantinaya aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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