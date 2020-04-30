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Werder Bremen, milli futbolcu Nuri Şahin'i serbest bırakıyor

Werder Bremen, milli futbolcu Nuri Şahin'i serbest bırakıyor
30.04.2020 20:33 | Son Güncelleme: 30.04.2020 20:33

Alman ekibi Werder Bremen, sözleşmeleri 30 Haziran'da sona erecek milli futbolcu Nuri Şahin, yola devam etmeyi düşünmüyor. Ayrıca, Nuri Şahin ile aynı durumda olan Fin Bartels ve Sebastian Langkamp'da sözleşme yenilenmeyecek.

Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen, koronavirüs salgının yarattığı kriz nedeniyle yeni sezon öncesi milli futbolcu Nuri Şahin'in de içinde bulunduğu 3 oyuncusunu serbest bırakmayı düşünüyor.

Alman basınının haberine göre; Werder Bremen oyuncularından sözleşmeleri 30 Haziran'da sona erecek olan Nuri Şahin, Fin Bartels ve Sebastian Langkamp'ın takımdan ayrılması bekleniyor.

3 İSİM DE SEZON SONU SERBEST KALACAK

Teknik Direktör Frank Baumann'ın gelecek sezon için kadroda düşünmediği 3 isim sezon sonu serbest bırakılacak.

Milli Takım kariyerini tamamlayan tecrübeli oyuncu Nuri Şahin için verilen bu karar sonrası, Süper Lig takımlarının devreye girmesi bekleniyor. Nuri Şahin bu sezon Werder Bremen forması ile 17 resmi maça çıktı. Gurbetçi futbolcu bu maçlarda takımına 4 asistlik katkı sağladı.

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