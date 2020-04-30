Werder Bremen, milli futbolcu Nuri Şahin'i serbest bırakıyor

Alman ekibi Werder Bremen, sözleşmeleri 30 Haziran'da sona erecek milli futbolcu Nuri Şahin, yola devam etmeyi düşünmüyor. Ayrıca, Nuri Şahin ile aynı durumda olan Fin Bartels ve Sebastian Langkamp'da sözleşme yenilenmeyecek.