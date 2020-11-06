Werder Bremen - Köln maçı ne zaman saat kaçta? Werder Bremen - Köln hangi kanalda? Werder Bremen - Köln şifresiz canlı izlenecek mi?
06.11.2020 11:24 | Son Güncelleme: 06.11.2020 11:29
Bundesliga'da heyecan tüm hızıyla devam ederken sporseverler bugün oynanacak olan Werder Bremen - Köln maçı hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Werder Bremen - Köln maçı hangi kanalda? Werder Bremen - Köln şifresiz canlı izlenecek mi? Werder Bremen - Köln maçı ne zaman, saat kaçta?
Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Werder Bremen - Köln ile karşı karşıya gelecek. Peki, Werder Bremen - Köln maçı ne zaman, saat kaçta? Werder Bremen - Köln maçı hangi kanalda, hakemi kim? Werder Bremen - Köln şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.
WERDER BREMEN - KÖLN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Werder Bremen - Köln, Almanya Bundesliga maçı 06 11 2020 günü oynanacak. Maçın başlama saati 22:30
WERDER BREMEN - KÖLN MAÇI HANGİ KANALDA?
Werder Bremen - Köln, Bilyoner TV, S Sport 2, S Sport Plus, kanalından yayınlanacak. kanalından yayınlanacak.
WERDER BREMEN - KÖLN ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK Mİ?
Werder Bremen - Köln maçı ücretli yayın platformu S Sport'tan yayınlanacak.