Werder Bremen - Köln maçı ne zaman saat kaçta? Werder Bremen - Köln hangi kanalda? Werder Bremen - Köln şifresiz canlı izlenecek mi?

Bundesliga'da heyecan tüm hızıyla devam ederken sporseverler bugün oynanacak olan Werder Bremen - Köln maçı hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Werder Bremen - Köln maçı hangi kanalda? Werder Bremen - Köln şifresiz canlı izlenecek mi? Werder Bremen - Köln maçı ne zaman, saat kaçta?