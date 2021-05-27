Werder Bremen'in teknik direktör adayı Hüseyin Eroğlu
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Werder Bremen'in teknik direktör adayı Hüseyin Eroğlu

Werder Bremen'in teknik direktör adayı Hüseyin Eroğlu
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig ekibi Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, Bundesliga'ya veda eden Almanya'nın köklü kulübü Werder Bremen'in gündemine geldi.

TFF 1'inci Lig ekibi Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, Bundesliga'ya veda eden Almanya'nın köklü kulübü Werder Bremen'in gündemine geldi.

2012 yılında Altınordu'da göreve başlayan Eroğlu, takımıyla bu sezon Süper Lig'i son maçta kaçırırken, Alman ekibi Werder Bremen'in dikkatini çekti. Gelecek sezon Bundesliga 2'de mücadele edecek olan Werder Bremen'in Ole Werner ve Stefan Leitl ile birlikte teknik direktör adayı olan Eroğlu, İzmir ekibiyle 9 sezonda 303 maça çıktı. Takımı 3'üncü Lig'den TFF 1'inci Lig'e taşıyan ve birçok genç oyuncuyu Türk futboluna kazandıran Eroğlu'nun teklifi kabul etmesi durumunda ise yerine takımın yardımcı antrenörü Ufuk Kahraman'ın gelmesi bekleniyor. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu

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