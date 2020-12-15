Werder Bremen - B.Dortmund Bundesliga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

Bundesliga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın heyecanla beklenen maçları bugün oynanıyor. Peki Werder Bremen - B.Dortmund maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

Bundesliga'da bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de Werder Bremen - B.Dortmund maçıdır. Peki Werder Bremen - B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

WERDER BREMEN - BORUSSİA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Werder Bremen - B.Dortmund maçı 15 Aralık Salı günü (bugün) akşam saat 22:30 'da başlayacaktır.

WERDER BREMEN - BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Werder Bremen - B.Dortmund maçını S Sport Plus, S Sport 2, D-Smart 79, Bilyoner TV, Kablo TV 241, Tivibu 74, Web , Turkcell TV+ 78, Vodafone TV 12 kanallarından izleyebilirsiniz.

WERDER BREMEN - BORUSSİA DORTMUND MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Weser Stadyumu, Bremen'da oynanacak.