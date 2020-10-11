Wenger, "Oynatılmaması israftır" dediği Mesut'la ilgili ipucu verdi: Defansif oyuncularla oynatılmalı

Mesut Özil'in oynatılmamasını israf olarak değerlendiren Arsenal'in eski teknik direktörü Arsene Wenger, yıldız futbolcuyla ilgili, "Topsuz oyun da onun öne çıktığı bir nokta değil. Onun yanına defansif anlayışı iyi olan oyuncular koyarsanız, bu sorunu çözebilirsiniz" diyerek ipucu verdi.

Arsenal'in efsane menajeri Arsene Wenger, sözleşmesinin feshedilmesi gündemde olan Mesut Özil ile ilgili Der Spiegel'e konuştu ve yıldız oyuncuyu oynatmanın püf noktasını anlattı.

Mesut Özil'in yanında çok koşacak oyuncular olması gerektiğini kaydeden Wenger, "Mesut Özil, sahada çok disiplinli bir oyuncu değil. Topsuz oyun da onun öne çıktığı bir nokta değil. Onun yanına defansif anlayışı iyi olan oyuncular koyarsanız, bu sorunu çözebilirsiniz. Onunla birlikte hücum ve savunma arasındaki dengeyi ayarlamak önemli" ifadelerini kullandı.

"MESUT'UN OYNATILMAMASI İSRAFTIR"

Mesut Özil'in neden oynatılmadığı konusundaki gerçek sebeplerin kendisi için muamma olduğunu anlatan Wenger, "Ayrıldıktan sonra onunla konuşmadım. Bildiğim şu, insanlar onun gibi oyuncuları görmek için stada gider. Onun oynatılmaması israftır. Bu durum hem onun için hem de futbolu seven herkes için geçerli" değerlendirmesinde bulundu

"BU OYUNCULAR; MAÇ KAZANDIRAN OYUNCULARDIR"

Mesut tarzı futbolcuların maç kazandıracak oyuncular olduğunu da belirten Fransız teknik adam, "Mesut Özil gibi oyuncuların topla birlikte bu kadar sakin olması tesadüf değil. Bu oyuncular diğerlerine göre daha hızlı düşünüyor ve hemen karar veriyor. Top daha ayağına gelmeden ne yapacağını biliyor. Bu oyuncular, maç kazandıran oyunculardır" dedi.

Teknik oyuncuların değerini kaybetmeye başladığını söyleyen Wenger, "Oyuncular son 10 yılda teknik kalitesini kaybetmeye başladı. Atletizm, teknikten ve karar verici olmaktan önemli hale geldi. Daha fiziksel, daha sert, daha patlama üzerine bir oyun var" diye konuştu.

"O EN BÜYÜKLERİNDEN BİRİ"

Özil'in Alman Milli Takımı'ndan ayrılma kararını da hata olarak nitelendiren Wenger, "Onun kararını beğenmedim. Bunun hata olduğunu düşünüyorum. Mesut Özil iyi bir insan, olağanüstü bir futbolcudur. Ben hayatımda çok oyuncu gördüm ve o en büyüklerden biridir" diyerek sözlerini tamamladı.