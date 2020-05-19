Welliton'ın Spartak Moskova Formasıyla Attığı Goller
2007-13 yılları arasında Spartak Moskova formasıyla Rusya Premier Ligi'nde mücadele eden Brezilyalı forvet Welliton'ın Dinamo ve Terek gibi takımlara attığı golleri Dugout farkıyla sizler için derledik.
19.05.2020 13:10 | Son Güncelleme: 19.05.2020 13:10
2007-13 yılları arasında Spartak Moskova formasıyla Rusya Premier Ligi'nde mücadele eden Brezilyalı forvet Welliton'ın Dinamo ve Terek gibi takımlara attığı golleri Dugout farkıyla sizler için derledik.
Kaynak: Dugout