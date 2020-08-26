Welinton, Beşiktaşlı eski futbolcu Ali Cansun'u çıldırttı: Fişi duruyordur inşallah PAOK karşısında gösterdiği kötü performans ile taraftarın tepkisini çeken yeni transfer Welinton için Beşiktaşlı eski futbolcu Ali Cansun, "Fişi duruyordur inşallah" yorumunda bulundu.

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu maçında PAOK'a 3-1 yenilen Beşiktaş'ın, Devler Ligi rüyasını başlamadan sona ererken yeni transfer Welinton'un performansı tartışma konusu oldu.

Brezilyalı savuna oyuncusunun performası taraftara adeta saç baş yoldururken Twitterda "Welinton, bu takımın oyuncusu olamaz" şeklinde yorumlar yapıldı. Sosyal medyada en dikkat çeken yorum ise Beşiktaşlı eski futbolcu Ali Cansun'dan geldi. Cansun, Welinton ile ilgili resmi Twitter hesabından "Fişi duruyordur inşallah" yorumunda bulundu.

PENALTIYA SEBEP OLDU

PAOK karşısında beklenilen performansı gösteremeyen Brezilyalı futbolcu, penaltıya sebebiyet vermişti. Kullanılan penaltıda kaleci Ersin, gole izin vermemişti.

Ali Cansun

BEŞİKTAŞ İLE ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Beşiktaş'ın alt yapısından yetişen Ali Cansun, 2001-2004 yılları arasında kadrosunda bulunduğu siyah beyaz kulüpte 2002-2003 sezonunda lig şampiyonluğu yaşamıştı.