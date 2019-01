Wef/brende: Jeopolitik Etkenler Küresel Büyümeyi Aksatabilir

– Dünya Ekonomik forumu (WEF) Başkanı Borge Brende, küresel ekonomik büyüme konusundaki en büyük endişesinin, jeopolitik etkenler olduğunu söyledi.

CNBC'ye konuşan Brende şu açıklamaları yaptı:

"Şimdiden, yavaşlayan küresel büyümenin istihdam oluşturma gibi birçok insan üzerinde olumsuz etkiler bıraktığını görüyoruz. Henüz istihdam sorunlarını aşmış değiliz, Avrupa'daki çoğu ülkede genç istihdamı hala yüzde 20 düzeylerinde."

Brende ayrıca, ülkelerin ileride oluşabilecek bir durgunluk dönemiyle mücadele etmek için yeterli "cephaneye" sahip olması için, küresel büyümenin düzenli olarak "yıllarca" devam etmesi gerektiğine de dikkat çekti.

WEF, İsviçre'nin Davos kentinde bu yıl 22-25 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Forumun bu yılki teması da "Küreselleşme 4.0: Dördüncü Endüstri Devrimi Çağı'nda Yeni Mimariyi Şekillendirme (Globalization 4.0: Shaping a New Architecture in the Age of the Fourth Industrial Revolution)" olarak belirlendi.

ABD Başkanı Donald Trump ve ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, kendi ülkelerindeki sorunları gerekçe göstererek katılamayacaklarını açıkladığı bu yılki Davos'a dünya liderleri arasından katılımın düşük kalması bekleniyor.

Zirvede, G7 ülkeleri arasında sadece Almanya Başbakanı Angela Merkel, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve İtalya Başbakanı Premier Giuseppe yer alacak. - İstanbul

Kaynak: DHA