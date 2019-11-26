Pierre Webo ve Ekrem Dağ, Başakşehir'e yardımcı antrenör oldu
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Pierre Webo ve Ekrem Dağ, Başakşehir'e yardımcı antrenör oldu

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Pierre Webo ve Ekrem Dağ'ı yardımcı antrenörlük görevine getirdi.

26.11.2019 16:10 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:28
Pierre Webo ve Ekrem Dağ, Başakşehir'e yardımcı antrenör oldu

Süper Lig'in zirveye oynayan ekiplerinden Medipol , görevden ayrılan yardımcı antrenör Stjepan Tomas'ın yerini ve ile doldurdu.

İstanbul ekibinin konuya ilişkin yaptığı açıklamada:

"Kulübümüz, yardımcı antrenörlük görevi için Ekrem Dağ ve Pierre Webo ile anlaşmaya vardı. Futbolculuk kariyerinde 10 kez Avusturya Milli Takımı forması giyen 38 yaşındaki Ekrem Dağ, ülkemizde ve Avusturya liginde forma giydi.

Kamerun Milli formasını 58 kez terleten 37 yaşındaki Pierre Webo ise Uruguay, İspanya ve Türkiye liglerinde forma giydi.

İki teknik adama da kulübümüze hoş geldin diyor ve görevlerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
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