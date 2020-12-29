WBA - Leeds United İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
29.12.2020 10:29 | Son Güncelleme: 29.12.2020 10:32
Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki WBA - Leeds United maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...
Premier Lig'de bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de WBA - Leeds United maçıdır. Peki WBA - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?
WBA - LEEDS UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
WBA - Leeds United maçı 29 Aralık Salı günü (yani bugün) akşam saat 21:00 'da başlayacaktır.
WBA - LEEDS UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
WBA - Leeds United maçını S Sport Plus kanalından izleyebilirsiniz.
WBA - LEEDS UNİTED MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, The Hawthorns Stadyumu, West Bromwich'da oynanacak.