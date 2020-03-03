Wayne Rooney, Manchester United Kurası Hakkında Konuştu
İngiliz santrafor Wayne Rooney, FA Cup'ta eski takımı Manchester United ile eşleştikten sonra maçla ilgili açıklamalarda bulundu. Uzun yıllar Kırmızı Şeytanlar'ın formasını giyen Derby County kaptanı Wayne Rooney; "O kulübü seviyorum, onların kupalar kazanmalarını isterim, ama bu 90 veya 120 dakika kaybetmelerini ve bizim turu geçmemizi istiyorum" dedi.
03.03.2020 18:21 | Son Güncelleme: 03.03.2020 18:21
İngiliz santrafor Wayne Rooney, FA Cup'ta eski takımı Manchester United ile eşleştikten sonra maçla ilgili açıklamalarda bulundu. Uzun yıllar Kırmızı Şeytanlar'ın formasını giyen Derby County kaptanı Wayne Rooney; "O kulübü seviyorum, onların kupalar kazanmalarını isterim, ama bu 90 veya 120 dakika kaybetmelerini ve bizim turu geçmemizi istiyorum" dedi.
Kaynak: Dugout
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