Wayne Rooney, Manchester United Kurası Hakkında Konuştu

03.03.2020 18:21 | Son Güncelleme: 03.03.2020 18:21

İngiliz santrafor Wayne Rooney, FA Cup'ta eski takımı Manchester United ile eşleştikten sonra maçla ilgili açıklamalarda bulundu. Uzun yıllar Kırmızı Şeytanlar'ın formasını giyen Derby County kaptanı Wayne Rooney; "O kulübü seviyorum, onların kupalar kazanmalarını isterim, ama bu 90 veya 120 dakika kaybetmelerini ve bizim turu geçmemizi istiyorum" dedi.