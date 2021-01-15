Wayne Rooney, futbol kariyerini sonlandırıp Derby Country'nin başına geçti
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Wayne Rooney, futbol kariyerini sonlandırıp Derby Country'nin başına geçti

15.01.2021 19:10 | Son Güncelleme: 15.01.2021 19:14
Wayne Rooney, futbol kariyerini sonlandırıp Derby Country'nin başına geçti

Hollandalı teknik adam Phillip Cocu ile yollarını ayıran İngiltere Championship ekibi Derby County, kadroda bulunan ve geçici olarak takımı çalıştıran Wayne Rooney ile teknik direktörlük için 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Bu gelişmenin ardından Rooney, futbol kariyerini noktaladı.

İngiltere Championship'te mücadele eden Derby County, takımın geçici teknik direktörü Wayne Rooney'yi resmen göreve getirdi.

Derby County Kulübü, Phillip Cocu'nun ayrılmasından sonra geçici olarak üstlendiği teknik direktörlük görevi için 35 yaşındaki Rooney ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiliz çalıştırıcı Rooney'nin tamamen görevine odaklanabilmesi açısından futbolculuk kariyerine son verdiği de belirtildi.

GEÇİCİ OLARAK TAKIMI ÇALIŞTIRIYORDU

Manchester United ve İngiltere Milli Takımı'nın en golcü futbolcusu konumundaki Rooney, Ocak 2020'de oyuncu-antrenör olarak Derby County'ye imza atmıştı. Rooney, Kasım 2020'de ise Cocu'nun ayrılmasının ardından geçici olarak teknik direktörlüğe getirilmişti.

9 MAÇTA 13 PUAN TOPLADI

Rooney yönetiminde çıktığı 9 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşayan Derby County, ligde 19 puanla 22. sırada yer aldı.

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