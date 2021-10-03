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Watford'da Munoz dönemi 10 ay sürdü

AA / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor
Watford'da Munoz dönemi 10 ay sürdü

Milli futbolcu Ozan Tufan'ın forma giydiği İngiltere Premier Lig ekibi Watford'da, teknik direktör Xisco Munoz'un görevine son verildi.

Milli futbolcu Ozan Tufan'ın forma giydiği İngiltere Premier Lig ekibi Watford'da, teknik direktör Xisco Munoz'un görevine son verildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen yılın aralık ayında göreve başladığı Watford'ın Premier Lig'e yükselmesine yardımcı olan 41 yaşındaki İspanyol teknik adam ile yolların ayrıldığı belirtildi.

2. Lig (Championship) takımlarından Stoke City'ye yenilerek İngiltere Lig Kupası'na 3. turda veda eden Watford'ın, dün yaşadığı Leeds United mağlubiyeti sonrası Premier Lig'deki 7 maçta 7 puanı bulunuyor.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Haberleri
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