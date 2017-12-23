Warriors'ı Durant Taşıdı
Son şampiyon, yıldız oyuncusunun etkili oyunuyla üst üste 11. galibiyetini Los Angeles Lakers karşısında elde etti.
NBA'in son şampiyonu Golden State Warriors, Oracle Arena'da ağırladığı Los Angeles Lakers'ı 113-106 mağlup ederek galibiyet serisini 11 maça çıkardı.
Warriors'ta Kevin Durant 33 sayı, 7 ribaunt, 7 asist ve 4 blok, Klay Thompson 16 sayıyla oynarken, Jordan Bell 20 sayı ve 10 ribaunt, Draymond Green ise 13 sayı ve 11 ribaunt ile double-double yaptı.
Bu sezon 19. yenilgisini yaşayan Lakers'ın çaylaklarından Kyle Kuzma 27 sayı ve 14 ribaunt, Lonzo Ball 24 sayı, 5 ribaunt ve 5 asist üretti. Julius Randle ise 21 sayı ve 10 ribaunt ile double-double yaparak mücadeleyi tamamladı.
Aynı başlıkta
NBA
Sonuçlar
L.A. LakersEkipGolden State WarriorsEkipKevin DurantSporcu
Kaynak: EuroSport.com
YORUMLAR