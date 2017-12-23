Warriors'ı Durant Taşıdı

NBA'in son şampiyonu Golden State Warriors, Oracle Arena'da ağırladığı Los Angeles Lakers'ı 113-106 mağlup ederek galibiyet serisini 11 maça çıkardı.



Warriors'ta Kevin Durant 33 sayı, 7 ribaunt, 7 asist ve 4 blok, Klay Thompson 16 sayıyla oynarken, Jordan Bell 20 sayı ve 10 ribaunt, Draymond Green ise 13 sayı ve 11 ribaunt ile double-double yaptı.



Bu sezon 19. yenilgisini yaşayan Lakers'ın çaylaklarından Kyle Kuzma 27 sayı ve 14 ribaunt, Lonzo Ball 24 sayı, 5 ribaunt ve 5 asist üretti. Julius Randle ise 21 sayı ve 10 ribaunt ile double-double yaparak mücadeleyi tamamladı.



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