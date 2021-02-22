Warren Buffet / Dansla İşe Gitmek

ABD'li gazeteci Carol Junge Loomis'in, ABD'li iş insanı ve hisse senedi yatırımcısı Warren Edward Buffett'ın kariyerindeki 46 yıla ilişkin, "Dansla İşe Gitmek" adlı kitabı, "Efsane Yatırımcıya dair her şey - 1966/2012" alt başlığı ve Canan Feyyat'ın çevirisiyle Scala Yayıncılık'tan yayınlandı.

ABD'li gazeteci Carol Junge Loomis'in, ABD'li iş insanı ve hisse senedi yatırımcısı Warren Edward Buffett'ın kariyerindeki 46 yıla ilişkin, "Dansla İşe Gitmek" adlı kitabı, "Efsane Yatırımcıya dair her şey - 1966/2012" alt başlığı ve Canan Feyyat'ın çevirisiyle Scala Yayıncılık'tan yayınlandı.

Kitabın tanıtımında, "Fortune 1966 yılında ilk kez Warren Buffett'tan söz ettiğinde Berkshire hissesi 22 dolar civarındaydı" diye anımsatıldı ve şu bilgiler verildi:

"2013 Aralık ayı sonunda bir adet A grubu Berkshire hissesinin değeri 176,900 dolar.Bu kitap Warren Buffett'ın kariyerindeki 46 yıla ışık tutuyor. Kitabın son yazısı, üç yatırım türünü ve onun hangisini tercih ettiğini anlatıyor. "Bu seçiminin sürpriz bir yanı yok, ama kitabı bitirdiğinizde Buffett'ın yatırım tavsiyelerden bir doz daha almak hiç fena olmayabilir. Fortune'da Buffett'tan söz ettiğimiz ilk yazı 1966 tarihliydi. "Başka biri hakkında yazdığım o yatırım yazısında Buffett ile ilgili yalnızca bir cümle geçiyordu ve ben o tek cümlede tek "t" kullanarak adını yanlış yazmıştım. Zayıf bir mazeret olduğunu bilsem de, 1966 yılında Omaha dışında tanınmamış biri olduğunu söyleyerek af dileyeceğim. "O zamanlar kendi şehrinde birkaç yatırımcı Warren'ı iyi tanıyordu, çünkü onları zengin ediyordu. 1983'te Buffett'ın hissedarlara yazdığı mektupları haber yapması için Fortune tarafından görevlendirilen serbest gazeteci Andrew Tobias, "Buffett'ın adını bile duymamıştı. Berkshire 1965 yılında Warren devraldığı zaman Fortune 500 listesine giremeyecek kadar küçük, New England'lı bir şirketti. 2011 yılında ise listenin 7 numarası. "Bütün bunlar bir insanın yaşam süresi içinde oldu ve hala devam ediyor. Warren Buffett'ı yatırımlardan uzaklaştırabilirsiniz, ama yatırımı ondan uzaklaştıramazsınız." (Fotoğraflı)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı