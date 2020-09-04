Wanda Nara bikinili fotoğraflarını oğluna çektirdi, sosyal medyada yine gündem oldu
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Wanda Nara bikinili fotoğraflarını oğluna çektirdi, sosyal medyada yine gündem oldu

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, bir kez daha gündeme gelmeyi başardı. Ibiza'daki tatillerinde oğluna fotoğraflarını çektirirken kameralara yansıyan Nara, sosyal medyada bir kez daha gündem olmayı başardı.

04.09.2020 15:08 | Son Güncelleme: 04.09.2020 16:42

PSG forması giyen Mauro Icardi'nin ailesiyle Ibiza'da yaptığı tatil tüm hızıyla devam ediyor. Kiraladıkları lüks tekne ile gözden uzakta kalmaya çalışan Icardi ailesi, buna karşın gazetecilere yakalanmaktan kurtulamadı.

Wanda Nara, tatilde fotoğraflarını oğluna çektirirken yakalandı

Arjantinli forvetin eşi ve menajeri olan Wanda Nara, tatilde geçirdikleri güzel anları sosyal medyada paylaşırken gazetecilerin objektiflerine yakalandıkları bir an dikkat çekti.

Wanda Nara, tatilde fotoğraflarını oğluna çektirirken yakalandı

33 yaşındaki Nara, yat içerisinde merdivenlerde ve sandalye üzerinde verdiği pozların fotoğraflarını oğluna çektirirken kameralara yansıdı. Oğlunun çektiği fotoğrafları kontrol ettiği görülen Wanda Nara sosyal medyada yine gündem oldu.

Wanda Nara, tatilde fotoğraflarını oğluna çektirirken yakalandı

NEYMAR VE NAVAS DA TATİLLERİNE EŞLİK ETMİŞTİ

Icardi ailesinin Ibiza'daki tatillerine takım arkadaşı Keylor Navas ve eşinin yanı sıra takımın Brezilyalı süper yıldızı Neymar da katılmıştı. Tatil esnasında birçok fotoğraf paylaşan yıldız isimler, gönüllerince eğlenmişlerdi.

Wanda Nara bikinili fotoğraflarını oğluna çektirdi, sosyal medyada yine gündem oldu
Haber Yorumları (3)
ADANALI: anne . . anne. . çekemedim yine. . de hadii çek haa. . bide ben ora bakarken çek. . haa
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MEMET33: VAY BE ANAYA BAK ANTONY QUİN. . . .
Cevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır
MESUT: Hatun iyiymiş.
Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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