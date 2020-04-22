Volkswagen Tiguan, 6 milyon üretim adedini geçti
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Otomobil ›› Volkswagen Tiguan, 6 milyon üretim adedini geçti - Haber
Volkswagen Grubu, Volkswagen, Avrupa, Asya, Otomobil, Ekonomi, Güncel

Volkswagen Tiguan, 6 milyon üretim adedini geçti

Volkswagen'in ilk olarak 2007 yılında pazara sunduğu Tiguan, 2020 yılı ilk çeyreğinde 6 milyon adetlik üretim adedine ulaştı.

22.04.2020 10:59 | Son Güncelleme: 22.04.2020 10:59
Volkswagen Tiguan, 6 milyon üretim adedini geçti

Tiguan, 2019 yılında Avrupa'nın en çok satılan SUV modeli olarak da Volkswagen Grubu'nun en başarılı modeli seçildi.

Volkswagen'in başarılı modeli Tiguan, 2019 yılında Avrupa'nın en çok satılan SUV'u oldu. Geçen yıl üretim hatlarında ortalama her 35 saniyede, bir Tiguan'ı banttan indiren Volkswagen, bu üretim hızıyla da modelin gelişimindeki başarısını kanıtlıyor.

İlk olarak 2007 Frankfurt Uluslararası Otomobil Fuarı'nda (IAA) tanıtılan Tiguan, pazara sunulduğu o tarihten bu yana son derece başarılı bir satış performansı sergiledi. Volkswagen, lansman tarihini takip eden 2008 yılında hem dört çeker hem de önden çekişli olmak üzere 150 bin adetten fazla Tiguan üretimine imza attı. 2011 yılında, Volkswagen müşterilerinin modern, kompakt SUV talebini tam olarak karşılayan Tiguan'ın, önemli ölçüde güncellenmiş versiyonu pazara sunuldu ve çok önemli bir başarı kazanarak yıllık hacmi ilk kez 500 bin sınırını geçti.

Tiguan'ın ikinci nesli Nisan 2016'da pazara sunuldu. Başarılı SUV'un ilk defa MQB platformu kullanılarak üretilmesi, birçok değişikliği de beraberinde getirdi: Büyüyen dinamik oranlar sayesinde, otantik ve enerjik bir SUV tasarımı ortaya çıktı. Artırılmış aks mesafesi sonucunda iç mekân oldukça genişlerken, yeni sürüş destek sistemleri otomobilin aktif güvenliğini artırdı.

Ürün serisi, 2017 yılında ikinci bir Tiguan modelinin lansmanıyla tekrar tazelendi: 110 mm daha uzun aks mesafesi, yedi koltuğa kadar çıkan seçeneğiyle Tiguan Allspace. Modelin yeni versiyonunda, üretim hattından inen tüm Tiguan modellerinin yüzde 55'i uzun aks mesafeseli olarak üretildi. Bu versiyon, Avrupa pazarlarında ve diğer birçok ülkede Tiguan Allspace olarak yer alırken, Çin'de Tiguan L olarak en çok satan otomobiller arasına girdi.

24 saat Tiguan üretiliyor

Tiguan şu anda, dört farklı zaman diliminde bulunan dört Volkswagen fabrikasında üretiliyor ve neredeyse 24 saat aralıksız üretimi gerçekleştiriliyor. Normal aks mesafesine (NWB) sahip versiyon, Volkswagen'in Almanya'daki Wolfsburg tesisinde Avrupa, Afrika ve Asya pazarları için üretilirken, Moskova'daki Kaluga fabrikasında ise Rusya pazarı ve komşu Orta Asya ülkeleri için üretiliyor. Volkswagen Şangay'da, Çin pazarı için uzun aks mesafesi (LWB) ile Tiguan L'yi üretiyor. Meksika'nın Puebla şehrindeyse, Tiguan Allsplace Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa, Afrika ve Asya ülkeleri için üretiliyor.

Tiguan, Türkiye'de 2008 yılından günümüze kadar 65bin adet gerçekleşen satış adediyle Volkswagen markasının ülkemizde imajının güçlü olmasında en büyük etkiye sahip modellerin başında geliyor.

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Kamu binasına Atatürk'ün posterini ters astılar Haber
Kamu binasına Atatürk'ün posterini ters astılar
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Haber
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi Haber
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu Haber
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu
Karalar'dan Erdoğan'a cevap: Ben olsam 'Ne eksiğin var' derim Haber
Karalar'dan Erdoğan'a cevap: Ben olsam 'Ne eksiğin var' derim
Dizi gerçek oldu! Komiser Cemal ve Ezgi aşk yaşamaya başladı Haber
Dizi gerçek oldu! Komiser Cemal ve Ezgi aşk yaşamaya başladı
Koronavirüsü yenen genç: Öksürdüğümde ciğerlerim patlıyor zannettim
Koronavirüsü yenen genç: Öksürdüğümde ciğerlerim patlıyor zannettim
Sultangazi'de tramvayın raydan çıkarak otobüse çarpma anı kamerada
Sultangazi'de tramvayın raydan çıkarak otobüse çarpma anı kamerada
Türkiye, solunum cihazının parça tedarikinde ABD'ye yardımcı olacak
Türkiye, solunum cihazının parça tedarikinde ABD'ye yardımcı olacak
Emeklilere büyük şok! Bankalar vaat ettikleri promosyonun yarısını hesaplara yatırdı
Emeklilere büyük şok! Bankalar vaat ettikleri promosyonun yarısını hesaplara yatırdı
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü
Ceset kokularını alan kargalar, ABD'de korku filmlerini aratmayan görüntüler ortaya çıkardı
Ceset kokularını alan kargalar, ABD'de korku filmlerini aratmayan görüntüler ortaya çıkardı
Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor
Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı 'esprili' paylaşıma tepki yağdı
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı "esprili" paylaşıma tepki yağdı
Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı
Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı
Bayrampaşa Sebze Hali'nde oluşan kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi
Bayrampaşa Sebze Hali'nde oluşan kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi
Antalya'da bir hırsız, kasiyerin yüzüne kola fırlatıp market soydu
Antalya'da bir hırsız, kasiyerin yüzüne kola fırlatıp market soydu
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti
Survivor'da kavga eden Yasin ve Barış, 3 ödül oyununda men edildi
Survivor'da kavga eden Yasin ve Barış, 3 ödül oyununda men edildi
Demet Akalın'ın 'Türk yemekleri, İtalyan yemekleri ile yarışamaz' diyen Şeyma Subaşı'na verdiği yanıt şaşırttı
Demet Akalın'ın "Türk yemekleri, İtalyan yemekleri ile yarışamaz" diyen Şeyma Subaşı'na verdiği yanıt şaşırttı
Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı
Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı
Haluk Levent, virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun çocuklarına burs verecek
Haluk Levent, virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun çocuklarına burs verecek
Ramazan'da iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek, pide satışı iftardan 2 saat önce sonlandırılacak
Ramazan'da iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek, pide satışı iftardan 2 saat önce sonlandırılacak
Son dakika: Benzine 31, motorine 41 kuruş indirim gelecek
Son dakika: Benzine 31, motorine 41 kuruş indirim gelecek
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vaka sayısında 7 ile 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vaka sayısında 7 ile 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz
Maaş indirimine gitmeyen Mesut Özil'e İngilizler tepki gösterdi
Maaş indirimine gitmeyen Mesut Özil'e İngilizler tepki gösterdi
Son Dakika: İstanbul'da raydan çıkan tramvay, otobüse çarptı: Şoför ve vatman yaralandı
Son Dakika: İstanbul'da raydan çıkan tramvay, otobüse çarptı: Şoför ve vatman yaralandı
Gündemi sarsan iddia: CHP Üsküdar İlçe Başkanı, İletişim Başkanı Altun'un evini fotoğraflamak isterken yakalandı
Gündemi sarsan iddia: CHP Üsküdar İlçe Başkanı, İletişim Başkanı Altun'un evini fotoğraflamak isterken yakalandı
Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan Kahramanmaraş'ta görüntülendi
Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan Kahramanmaraş'ta görüntülendi
İkiz kardeşlerin acı sonu! 4'üncü kattan beton zemine çakılarak can verdiler
İkiz kardeşlerin acı sonu! 4'üncü kattan beton zemine çakılarak can verdiler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Süleyman Soylu Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kutsi Ebru Şallı Hande Yener Mustafa Keser
Spor Ali Koç Fatih Terim Lionel Messi Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Nisan 23 Nisan Futbolcu İngiltere
Şu an buradasınız: Volkswagen Tiguan, 6 milyon üretim adedini geçti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 11:39:30. #1.15#
title