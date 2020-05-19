HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Volkswagen Poznan 450 kişiyi işten çıkaracak

Volkswagen, piyasada yeni araçlara olan talebin azalmasını gerekçe göstererek Poznan fabrikasında 450 işçiyi işten çıkaracağını duyurdu.

Volkswagen Poznan 450 kişiyi işten çıkaracak
19.05.2020 11:55 | Son Güncelleme: 19.05.2020 11:55

Volkswagen, piyasada yeni araçlara olan talebin azalmasını gerekçe göstererek Poznan fabrikasında 450 işçiyi işten çıkaracağını duyurdu.

Alman otomobil devi Volkswagen, Polonya'nın Poznan kentinde bulunan fabrikasında 450 işçiyi işten çıkaracağını duyurdu. Volkswagen Poznan Direktörü Jens Ocksen açıklamasında, işten çıkarma kararından yeni araçlara olan talepte düşüş yaşanmasının etkili olduğunu belirterek, "Dünya genelinde devam eden Covid-19 pandemisi ve zor ekonomik koşullar piyasada belirsizliğe ve Volkswagen Poznan'ın ürünlerine olan talepte ciddi düşüşe yol açmıştır. Küresel durum hiçbir aldanmaya yer bırakmamaktadır. Korona virüs pandemisi her kıtada ciddi kayıplara yol açmıştır. Bu durumun sonuçları firmamızca da net bir şekilde hissedilmektedir" ifadelerini kullandı. 2021 yılının sonuna kadar 450 işçinin işten çıkarılacağının bildirildiği açıklamada, işine son verilecek kişilerin büyük oranda geçici iş sözleşmesiyle çalışan işçiler olacağı ifade edildi.

Korona virüs salgını nedeniyle üretimi askıya alan Volskwagen Poznan Fabrikası 27 Nisan'da tek vardiya olarak üretime yeniden başlamıştı. Hijyen ve güvenlik standartlarının gözetilmesi kaydıyla 18 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla 3 vardiyalı üretime geçilen fabrikada üretim tam kapasite yapılıyor. Halihazırda 10 bin işçinin istihdam edildiğini Volkswagen Poznan fabrikası, Polonya'nın Wielkopolska bölgesindeki en büyük işveren konumunda bulunuyor. - VARŞOVA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Burs ve krediler, öğrencilerin hesaplarına bayram öncesi yatmaya başladı Ekonomi
Burs ve krediler, öğrencilerin hesaplarına bayram öncesi yatmaya başladı
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor Ekonomi
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak Ekonomi
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak
Son Dakika: Benzine 13, motorine ise 8 kuruş zam geldi Ekonomi
Son Dakika: Benzine 13, motorine ise 8 kuruş zam geldi
Geçen sene 75 liradan satılan balın kilosu bu sene 100 lira olacak Ekonomi
Geçen sene 75 liradan satılan balın kilosu bu sene 100 lira olacak
Ekonomistler Merkez Bankası'ndan ortalama 50 baz puan faiz indirimi bekliyor Ekonomi
Ekonomistler Merkez Bankası'ndan ortalama 50 baz puan faiz indirimi bekliyor
Metrekaresi 20 günde dokunan Çan halısına yurt dışından talep yağıyor
Metrekaresi 20 günde dokunan Çan halısına yurt dışından talep yağıyor
Altının kilogramı 388 bin 300 liraya yükseldi
Altının kilogramı 388 bin 300 liraya yükseldi
ÇAYKUR, yaş çay alımına yarın başlıyor
ÇAYKUR, yaş çay alımına yarın başlıyor
Pastanelerin bayram öncesi siparişleri koronavirüs nedeniyle düştü
Pastanelerin bayram öncesi siparişleri koronavirüs nedeniyle düştü
ÇAYKUR, beyaz çayın kilosunu 575 liradan alacak
ÇAYKUR, beyaz çayın kilosunu 575 liradan alacak
Market, bakkal, manav ve kasaplar bugün ve yarın saat 10.00-16.00 arasında açık olacak
Market, bakkal, manav ve kasaplar bugün ve yarın saat 10.00-16.00 arasında açık olacak
Haftaya düşüşle başlayan dolar, 6,88'den işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar, 6,88'den işlem görüyor
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Altının gram fiyatı 385,5 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 385,5 liradan işlem görüyor
Son dakika: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi
Son dakika: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Kılıçdaroğlu, hükümete 16 maddelik öneride bulundu: Ekonomik buhrandan bu şekilde çıkarız
Kılıçdaroğlu, hükümete 16 maddelik öneride bulundu: Ekonomik buhrandan bu şekilde çıkarız
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı
Türkiye'deki bir restoranda normalleşme süreci için alınan önlemler ilk kez görüldü
Türkiye'deki bir restoranda normalleşme süreci için alınan önlemler ilk kez görüldü
Kültür ve Turizm Bakanı: Bodrum Kalesi'ni haziran sonunda Sümela Manastırı'nı da haziran sonu temmuz başı gibi açacağız
Kültür ve Turizm Bakanı: Bodrum Kalesi'ni haziran sonunda Sümela Manastırı'nı da haziran sonu temmuz başı gibi...
Otobüs firmaları uçaklarda olduğu gibi erken alınan biletleri ucuza satmak istiyor
Otobüs firmaları uçaklarda olduğu gibi erken alınan biletleri ucuza satmak istiyor
Temassız tatil nasıl mümkün olacak? İşte otellerin açılmasına günler kala merak edilen her şey
Temassız tatil nasıl mümkün olacak? İşte otellerin açılmasına günler kala merak edilen her şey
Maskede 1 TL tavanı delindi! Fırsatçılar fiyatı artırmanın yolunu yine buldu
Maskede 1 TL tavanı delindi! Fırsatçılar fiyatı artırmanın yolunu yine buldu
Yüzde 15 artan asgari ücretin alım gücü yılın yarısı gelmeden düştü
Yüzde 15 artan asgari ücretin alım gücü yılın yarısı gelmeden düştü
CHP, koronavirüsün ekonomik hayata etkilerini azaltmak için kanun teklifi verdi
CHP, koronavirüsün ekonomik hayata etkilerini azaltmak için kanun teklifi verdi
Dünyada sadece 3 tane var! Türkiye'deki Karantina Adası'nın restorasyonu için ihale açıldı
Dünyada sadece 3 tane var! Türkiye'deki Karantina Adası'nın restorasyonu için ihale açıldı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nün törenine katıldı! 1,5 saatlik yol 6 dakikaya inecek
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nün törenine katıldı! 1,5 saatlik yol 6 dakikaya inecek
Son Dakika: Kültür ve Turizm Bakanı: Türkiye'de 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle turizm başlar
Son Dakika: Kültür ve Turizm Bakanı: Türkiye'de 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle turizm başlar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Emrah Hadise Harun Tan Hazal Kaya
Spor Falcao İlhan Cavcav Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Ivan Obradovic
Daha Fazla Kadın 19 Mayıs Fenerbahçe Recep Tayyip Erdoğan
Şu an buradasınız: Volkswagen Poznan 450 kişiyi işten çıkaracak - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.5.2020 11:55:39. #1.15#
title